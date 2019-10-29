Чита, , 11:13 — REGNUM Забайкальские синоптики опубликовали штормовое предупреждение на 30 октября. Завтра в регионе ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, а также метели и пыльные бури. Ночью температура воздуха составит от двух до 16 °C мороза.

Напомним, в Забайкальском крае уже неоднократно выпадал снег, сейчас похоже, пришла настоящая зима.

Снега на дорогах Читы, Читинского, Нерчинского, Карымского районах, а также на трассе «Байкал» сейчас столько, что в УГИБДД Забайкальского края автомобилистов попросили отложить поездки на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

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