Киев, 29 октября 2019, 11:17 — REGNUM В лаборатории Центральной геофизической обсерватории в Киеве зафиксировали превышение радиационного фона, сообщили 28 октября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
29 октября должно состояться заседание специальной комиссии, на котором будет решаться вопрос утилизации загрязнённых фрагментов здания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в портовом городе Южное Одесской области были обнаружены радиоактивные предметы. Это оказалось оборудование для фотофиксации, которое было снято с вертолётов, работавших над разрушенным реактором Чернобыльской атомной станции.
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