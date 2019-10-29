Киев, , 11:17 — REGNUM В лаборатории Центральной геофизической обсерватории в Киеве зафиксировали превышение радиационного фона, сообщили 28 октября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В ходе проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения строения лаборатории. Превышения уровня радиационного излучения с внешней стороны здания нет. Угрозы персоналу объекта и окружающей среде нет», — сказано в сообщении.

29 октября должно состояться заседание специальной комиссии, на котором будет решаться вопрос утилизации загрязнённых фрагментов здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в портовом городе Южное Одесской области были обнаружены радиоактивные предметы. Это оказалось оборудование для фотофиксации, которое было снято с вертолётов, работавших над разрушенным реактором Чернобыльской атомной станции.

Читайте также: В Одесской области Украины обнаружили детали вертолётов из Чернобыля