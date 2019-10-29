Самара, , 11:13 — REGNUM В Самарской области ищут водителя «Газели», который насмерть сбил женщину и скрылся. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

По сообщению пресс-службы ведомства, рано утром 26 октября водитель «Газели» сбил стоящую на обочине 69-летнюю женщину. ДТП произошло на 1001 км трассы М-5, в районе поворота на «старую дорогу». После наезда на женщину водитель не оказал никакой помощи пострадавшей и скрылся с места аварии.

От полученных травм 28 октября женщина скончалась в реанимационном отделении СОКБ им. В. Д. Середавина.

По сообщению стражей порядка, у «Газели» отсутствует правое зеркало.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД Самарской области продолжают поиск мужчины и просят всех, кому что-либо известно о случившемся обратиться в ближайшее отделение полиции.