Чита, , 11:02 — REGNUM В Забайкальском крае сегодня, 29 октября, простились с сержантом — помощником начальника подразделения немедленного реагирования Романом Ковалёвым. Он был одним из тех, кого в ЗАТО Горный расстрелял рядовой Рамиль Шамсутдинов.

По данным Chita.ru, на похороны пришли вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв и председатель комитета солдатских матерей края Валентина Мордова. Известно что траурная церемония прошла с оказанием погибшему воинских почестей.

Напомним, 25 октября при сдаче караула в ЗАТО Горный рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев. Дело возбуждено по п."а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение. Вероятная причина случившегося — неуставные отношения.

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