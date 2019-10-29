Таллин, , 10:56 — REGNUM В Эстонии больше суток понадобилось, чтобы полностью восстановить работу электроэнергетического снабжения, которое частично вышло из строя из-за штормовой погоды 27 октября, сообщает эстонское издание Postimees. Всего без электричества по всей стране из-за обрывов ЛЭП после шторма оставалось свыше 32 тыс. домов. Обесточенным полностью некоторое время оставался весь город Выру.

Без связи оказался юг Эстонии, была нарушена работа погранпереходов. Связь отсутствовала и с некоторыми медучреждениями. Не работал интернет.

Как отмечает прибалтийское новостное агентство BNS, по оценкам страховых компаний, ущерб от шторма может составить сотни тысяч евро. Сильнее всего пострадала от шторма юго-восточная Эстония, Пярнуский уезд и Сааремаа. Некоторые здания повреждены из-за поваленных деревьев, пострадал личный автотранспорт жителей, зафиксированы повреждения крыш различных строений, скачки электроэнергии вывели из строя бытовую технику. Страховщики ожидают, что информация об ущербе продолжит поступать от жителей всю неделю.

Тем временем на Выруском сырном заводе акционерного общества Valio Eesti почти на десять часов остановилось производство. В это время в котлах готовилось сырное зерно, которое пришлось доставать. Из-за нарушенного процесса пришлось уничтожить молоко и сыворотку. Предприятие предварительно оценивает ущерб в 50 тыс. евро.

Не обошлось и без человеческих жертв. В Тарту в больнице скончался мужчина 1961 года рождения, на которого упала сломанная ветром с дерева ветка.