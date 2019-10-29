Биробиджан, , 10:57 — REGNUM В городе Облучье Еврейской автономной области в штатном режиме заработала котельная, ранее остановленная из-за отсутствия топочного мазута, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мазут на котельную был доставлен ночью, 29 октября, и к раннему утру котельная была запущена, тепло стало поступать в систему. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь в ходе рабочей поездки в Облученский район, посетил парокотельную, лично проверив её функционирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Облучье из-за полного израсходования топочного мазуты энергетики были вынуждены остановить работу котельной, питавшей городских потребителей, в результате чего без тепла осталась половина жилых домов.