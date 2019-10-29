Приозерск, Ленинградская область, , 10:52 — REGNUM Полицейским удалось по горячим следам выследить злоумышленника, укравшего дорогостоящего петуха из квартиры жителя Ленинградской области. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Дерзкая кража птицы произошла в Приозерском районе Ленобласти. За помощью к правоохранительным органам обратился 33-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что в промежутке между 12:00 и 21:30 воскресного дня в его квартиру кто-то пробрался, разбив окно. Целью злоумышленника стал редкий вид птицы — бойцовый петух породы Шамо (считается природным памятником Японии, — прим. ред.). По подсчетам потерпевшего, сумма причиненного материального ущерба составляет 20 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Приозерскому району по подозрению в совершенном преступлении задержана 27-летняя неработающая женщина. У нее и была обнаружена птица.

«В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, «Шамо» — общее обозначение дичи в Японии. В Стране восходящего солнца существует семь признанных пород курицы Shamo, все из которых обозначены как природные памятники Японии. Считается, что эта порода происходит от бойцовых кур малайского типа, привезенных из Таиланда в начале семнадцатого века.