Доброполье, 29 октября 2019, 10:56 — REGNUM На шахте, расположенной на подконтрольной Украине территории ДНР, произошёл пожар, сообщило 29 октября издание Liga.net.
На территории шахты «Белозерская» загорелась крыша одного из зданий.
В тушении пожара участвовали 18 сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям и четыре единицы техники. Никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске на территории на территории маслоэкстракционного завода произошёл взрыв. Сгорело складское помещение площадью более 4 тыс. кВ. метров.
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