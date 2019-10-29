Доброполье, , 10:56 — REGNUM На шахте, расположенной на подконтрольной Украине территории ДНР, произошёл пожар, сообщило 29 октября издание Liga.net.

На территории шахты «Белозерская» загорелась крыша одного из зданий.

«В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность были подняты 233 горняков», — сказано в сообщении.

В тушении пожара участвовали 18 сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям и четыре единицы техники. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске на территории на территории маслоэкстракционного завода произошёл взрыв. Сгорело складское помещение площадью более 4 тыс. кВ. метров.

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