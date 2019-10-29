Южно-Сахалинск, , 10:53 — REGNUM Сахалинский суд отправил на 11 лет в колонию террористов, собиравшихся устроить взрыв в общественном многолюдном месте Южно-Сахалинска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Два сторонника запрещённой в России организации Исламского государства, один из которых иностранец 27 лет, второй 22-летний житель Сахалина с гражданством РФ, самостоятельно изготовили взрывное устройство и намеревались использовать его в людном месте областной столицы. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года из аэропорта Южно-Сахалинска эвакуировали людей из-за ложного сообщения о взрывном устройстве.