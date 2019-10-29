Чебоксары, 29 октября 2019, 10:39 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства нападения на 14-летнюю школьницу, которая с открытой черепно-мозговой травмой попала в больницу. В совершении преступления подозревают учащегося канашского техникума, который на допросе признался, что причиной стали «обидные слова» в его адрес, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.
Школьница была обнаружена вечером 1 октября на проезжей части в Комсомольском районе с открытой черепно-мозговой травмой. В тяжёлом состоянии её госпитализировали в районную больницу. Исходя из характера повреждений, полицейские предположили наезд, проверяя все транспортные средства, которые проезжали в районе.
Розыск шёл несколько недель, пока в поле зрения полиции не попал житель села Комсомольское, учащийся одного из канашских техникумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Девочка до сих пор находится в больнице, ее состояние не вызывает у врачей опасений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Яльчикском районе Чувашии вынесен приговор 18-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве 15-летней школьницы: её тело нашли в пруду на окраине села. На момент совершения преступления злоумышленнику было 17 лет. Он получил шесть лет колонии общего режима.
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