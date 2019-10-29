Чебоксары, , 10:39 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства нападения на 14-летнюю школьницу, которая с открытой черепно-мозговой травмой попала в больницу. В совершении преступления подозревают учащегося канашского техникума, который на допросе признался, что причиной стали «обидные слова» в его адрес, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Школьница была обнаружена вечером 1 октября на проезжей части в Комсомольском районе с открытой черепно-мозговой травмой. В тяжёлом состоянии её госпитализировали в районную больницу. Исходя из характера повреждений, полицейские предположили наезд, проверяя все транспортные средства, которые проезжали в районе.

Розыск шёл несколько недель, пока в поле зрения полиции не попал житель села Комсомольское, учащийся одного из канашских техникумов.

«Парень признался в совершении преступления, причиной которого, по его словам, стали обидные слова проходившей мимо школьницы в его адрес. Ранее они между собой знакомы не были», — говорят в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Девочка до сих пор находится в больнице, ее состояние не вызывает у врачей опасений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Яльчикском районе Чувашии вынесен приговор 18-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве 15-летней школьницы: её тело нашли в пруду на окраине села. На момент совершения преступления злоумышленнику было 17 лет. Он получил шесть лет колонии общего режима.

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