Барнаул, , 10:28 — REGNUM Теперь уже бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого ожидает судебное разбирательство по уголовному делу, предусмотренному ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц»).

Как следует из сообщения СУ СК РФ по Алтайскому краю, взятка предназначалась за общее покровительство и лояльное отношение к интересам компаний, осуществляющих торговлю мотором топливом.

«Таким образом, Надвоцкий через знакомого на протяжении трех лет (с 2016 по 2018 год) частями получил взятку от директора коммерческих организаций на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч рублей», — пояснили следователи.

Напомним, задержание «оборотня в погонах» произошло в начале октября 2019 года. Также известно, что во исполнение мер по обеспечению гражданского иска был наложен арест на имущество и денежные средства Надвоцкого на общую сумму 17 482 000 рублей и 2000 долларов США.