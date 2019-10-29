Ульяновск, , 10:23 — REGNUM В Тереньгульском районе Ульяновской области направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Сызрани, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейского. Следствие полагает, что он протащил стража порядка на машине, ударив его о забор, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Пострадавшим по делу проходит старший участковый уполномоченный полиции (дислокация в рабочем посёлке Тереньга) межмуниципального отдела МВД России «Сенгилеевский». Инцидент произошёл 30 июля 2019 года, когда полицейский находился на дежурстве и выехал по сообщению жителя посёлка о нахождении возле его дома незнакомого автомобиля с посторонними лицами в салоне. Прибыв на место, он попросил водителя предъявить документы, однако злоумышленник начал уезжать.

«Участковый заблокировал руками руль, но злоумышленник нажал на газ. Протащив полицейского несколько метров, водитель сызранской фирмы ударил его о металлический забор домовладения и с места преступления скрылся», — говорят в прокуратуре.

Правоохранитель был доставлен в больницу с телесными повреждениями. По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор в отношении местного жителя, который на своей машине сбил автоинспектора, выехав на спецполосу для маршрутных транспортных средств. Ему назначено полтора года ограничения свободы. Сотрудник полиции получил тяжкие повреждения и был госпитализирован.

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