Магадан, Магаданская область, , 10:25 — REGNUM В полицию Магадана обратилась местная жительница, которая лишилась почти 500 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации УВД, женщине 1969 года рождения позвонил на мобильный телефон неизвестный мужчина и предложил сыграть на финансовой бирже.

Она согласилась, и по совету мошенника установила на свой смартфон специальное приложение, потом сообщила звонившему пароль.

В ходе различных действий, продиктованных «биржевым маклером», в итоге женщина лишилась 250 тыс. рублей. Кроме того, мошенник оформил на её имя кредит на 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенникам за неделю удалось обмануть сто жителей Иркутской области и похитить 11 млн рублей.