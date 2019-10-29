Хабаровск, , 10:24 — REGNUM С 5 ноября структуры «Газпрома» прекратят поставки газа в баллонах населению районов Хабаровского края. Правительство региона намерено обратиться в прокуратуру и ФАС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В сообщении компании «Газэнергосети Хабаровск» говорится о том, что причиной такого решения является отсутствие технико-экономической возможности. Вместе с прекращением развоза баллонов по муниципалитетам, компания также закрывает все промежуточные склады хранения баллонов, которые были созданы для обеспечения газом населения, проживающего в отдалённых и труднодоступных местностях.

Заправить баллоны газом с 5 ноября можно будет только в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Советской Гавани. Остальные муниципалитеты лишаться возможности пользоваться голубым топливом.

Ранее развозом баллонов занималась компания «Газпром газораспределение Дальний Восток», но теперь она занимается только поставками газа по газопроводам.

Власти края намерены обращаться в прокуратуру и ФАС, а также намерены создать в 2020 году краевое предприятие «Крайгаз».

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край разоряется, покупая газ за доллары США. С 2005 года регион покупает газ у проекта «Сахалин — 1» по международному контракту. Стоимость газа по данному контракту не подлежит госрегулированию и номинирована в долларах США. Расторгнуть контракт нельзя. Из-за этого край несёт колоссальные убытки, срывается программа газификации, разоряются теплоснабжающие организации.