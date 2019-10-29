Соледар, ДНР, , 10:09 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы 18 нарушений перемирия со стороны украинских силовиков, в ходе которых по территории ДНР были выпущены 53 единицы боеприпасов, сообщили 29 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлении украинские формирования суммарно выпустили семь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (шахта имени Гагарина), Гольмовский, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватая, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Петровское, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов окраины Горловки было повреждено остекление в одном из домов. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Напомним, ранее в результате обстрела ВСУ населённого пункта Зайцево погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР.

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