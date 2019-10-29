Москва, , 09:55 — REGNUM Три человека погибли после вечеринки в одной из квартир в центре Москвы. Об этом 29 октября сообщает «Московский комсомолец».

По данным СМИ, происшествие случилось 28 октября около 21:00 на улице Бакунинская.

«Предположительно в квартире происходила вечеринка, в ходе которой участники употребили некое сильнодействующее вещество. После этого они начали терять сознание», — пишет издание.

Указано, что погибла 31-летняя женщина и двое 32-летних мужчин. 23-летняя женщина доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.