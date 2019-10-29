Барнаул, , 09:54 — REGNUM В селе Большая Тихая Солонешенского района Алтайского края не отмечали праздник дня знаний. После того как из школы уволилась единственный преподаватель, родителям учеников предложили самим искать учителей, сообщает сайт sibreal.org.

Как пояснил заместитель председатель Солонешенского райсовета Иван Брия, в прошлом году в школе работала всего одна учительница, которая помимо основных предметов, преподавала иностранный язык. Но ещё до начала учебного года она уехала в Германию и сейчас учить детей попросту некому.

Результаты обращений к губернатору и депутатам пользы не принесли. Дошло до того, что сейчас часть детей уже два месяца вообще не посещает школу из-за недостаточной вместимости школьного автобуса, который возит учеников на обучение в интернат расположенный в соседнем селе.

Напомним, за неполный первый год работы Виктора Томенко в качестве избранного губернатора Алтайского края в регионе закрылись почти 20 школ. Многие из них стали филиалами. Летом 2018 года только обращение на «прямую линию» с президентом помогло отстоять школу жителям села Старая Суртайка (Красногорский район Алтайского края) — заведение собирались закрыть из-за нехватки учителей.

Губернатор ранее в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и сам признавался, что по некоторым направлениям в регионе «некому лечить, некому учить».

Читайте также: Перед Днём знаний в Алтайском крае недосчитались 17 школ