Благовещенск, , 10:20 — REGNUM 992 млн рублей ущерба от паводка насчитала межведомственная комиссия в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Непригодными для проживания всего признано 278 жилых помещений, ещё 607 жилых объектов требуют капитального ремонта. Из средств федерального бюджета будет выплачено 512 млн рублей на восстановление испорченного жилья и на приобретение нового.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий паводка, попросил главу государства о выделении дополнительных финансовых средств, так как региональный бюджет оказался не готов самостоятельно покрыть непредвиденные расходы.