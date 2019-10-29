Днепропетровск, Украина, 29 октября 2019, 09:48 — REGNUM Вечером 28 октября в складском помещении предприятия ООО «Потоки», расположенного в Днепропетровске (переименован в Днепр) произошёл взрыв, сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Взрыв произошёл на территории маслоэкстракционного завода и сопровождался пожаром.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области на территории предприятия произошёл взрыв. В одном из помещений скопилась газовоздушная смесь.
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