Днепропетровск, Украина, , 09:48 — REGNUM Вечером 28 октября в складском помещении предприятия ООО «Потоки», расположенного в Днепропетровске (переименован в Днепр) произошёл взрыв, сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Взрыв произошёл на территории маслоэкстракционного завода и сопровождался пожаром.

«В 23:16 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет. В результате взрыва разрушено складское здание площадью около 4 тыс. 200 кв. м», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области на территории предприятия произошёл взрыв. В одном из помещений скопилась газовоздушная смесь.

Читайте также: На Украине на территории предприятия произошёл взрыв