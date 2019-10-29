Пекин, , 09:41 — REGNUM Два человека погибли в результате обрушения крыши на полиметаллическом руднике в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл в 3:20 по местному времени 29 октября в деревни Дапин уезда Наньдань в Гуанси. Рудник, где произошла трагедия, принадлежит местной добывающей компании. Спасатели занимаются поисками пропавших без вести. Причины происшествия пока выясняются.

Напомним, что в результате обрушения на угольной шахте 27 октября в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны погибли четыре человека.

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