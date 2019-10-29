Канберра, , 09:45 — REGNUM Туристы из Великобритании серьезно пострадали в результате нападения на них акулы. Об этом 29 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу скорой помощи.

По данным журналистов, британцы занимались дайвингом возле одного из островов архипелага Уитсанди. В это время на них напала акула. Как рассказали мужчины, они боролись с хищницей в воде за свою жизнь.

Сообщается, что один из пострадавших получил серьезное ранение ножной икры, а другой лишился стопы. Они были срочно доставлены вертолетом в больницу.

Стоит отметить, что нападения акул на туристов периодически случаются на разных туристических подводных маршрутах. 25 октября во Французской Полинезии женщина, которая в составе экскурсии наблюдала за китами, также подверглась нападению морской хищницы. Пострадавшая от нападения белой акулы потеряла обе руки и левую грудь.