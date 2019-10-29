Уфа, 29 октября 2019, 09:44 — REGNUM Машину мужчины, пропавшего с двумя детьми, обнаружили в Уфе. Об этом сообщил руководитель отряда «Поиск пропавших в РБ» Павел Нестеров, 29 октября передает ИА «Башинформ».
По словам руководителя отряда, стражи порядка совместно с волонтерами поисково-спасательных отрядов обнаружили автомобиль пропавшего 37-летнего Артема Мазова с двумя детьми около лесного массива в уфимском микрорайоне Инорс.
Отмечается, что в настоящий момент обследуется территория площадью 3−4 квадратных километра. На месте работают кинологи и порядка 40 волонтеров.
Напомним, что 26 октября текущего года мама двух детей обратилась к стражам порядка с заявление о том, что около 17:00 часов ее муж с двумя их сыновьями ушли на прогулку в Калининском районе Уфы и домой не вернулись. Местонахождение пропавших в настоящий момент неизвестно.