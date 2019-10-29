Банжул, , 09:42 — REGNUM Пожар в крупной промышленной зоне за пределами столицы Гамбии, Банжула, уничтожил товары общей стоимостью в несколько миллионов долларов, оставив многих торговцев без их имущества. Об этом сообщает ВВС Africa.

По данным журналистов, по меньшей мере 50 автомобилей были сожжены дотла. Один бизнесмен рассказал ВВС, что потерял 2 миллиона долларов США в виде имущества и акций.

Как сообщают журналисты, пламя вспыхнуло вечером в воскресенье, 27 октября — некоторые очевидцы говорят, что пожар начался в магазине газовых баллонов для приготовления пищи.

Однако прибывшие первыми пожарные не могли сдержать пламя. Им пришлось вызвать другой экипаж из аэропорта Банжула со специальным оборудованием. Утром в понедельник, 28 октября, они все еще обливали горящие угли.

Люди, живущие поблизости, были вынуждены покинуть свои дома. По данным сотрудников СМИ, сообщений о погибших в пожаре не поступало.