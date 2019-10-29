Новосибирск, , 09:24 — REGNUM Сильный боковой ветер осложнил дорожную обстановку 29 октября в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Как сообщает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства», в этих регионах возможны ветер порывами до 25−27 м/с, а также дождь и мокрый снег.

«На загородных дорогах сильный боковой ветер и влажное покрытие», — упреждают дорожники.

Напомним, погода в Новосибирской области испортилась с 25 октября. С этого времени в регионе наблюдаются осадки виде дождя и мокрого снега, порывы ветра достигают 18 м/с.

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