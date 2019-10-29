Кербела, Ирак, , 09:30 — REGNUM При разгоне сидячей забастовки в иракском городе Кербела погибли, как минимум, 18 человек. Об этом 29 октября сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в медицинской среде.

По данным журналистов, демонстранты выступали против коррупции и экономической стагнации в стране. Силы безопасности обвиняют в жёстком разгоне протестующих.

Всего, по данным телеканала, с начала беспорядков в Ираке погиб 221 протестующий. Официального подтверждения этому нет.

Как передавало ИА REGNUM, демонстрации протеста начались в Багдаде и ряде других регионах страны 1 октября. Они быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией.