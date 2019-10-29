Москва, , 09:16 — REGNUM В Москве задержали восемь подозреваемых в подделке завещаний и присвоении квартир. Об этом 29 октября сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, участники организованной преступной группы более десяти лет присваивали квартиры умерших граждан.

«Полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны восемь подозреваемых», — сказала представитель МВД.

Мошенники, по словам Ирины Волк, использовали схему, по которой в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях и поддельные оригиналы этих документов. Далее преступники подавали документы в Росрееестр и оформляли недвижимость. Далее квартиры перепродавались между сообщниками несколько раз, а затем реализовывали добросовестным покупателям. При этом некоторые объекты злоумышленники, оформив на своих родственников, оставляли себе.

«Следствием устанавливается законность вывоза и хранения нотариальных архивов в загородном частном доме одного из должностных лиц», — отметила Волк.

Оперативники документировали преступную деятельность группы более полутора лет. Всего, по предварительным данным, объектами криминальных сделок стали 15 квартир.

Возбуждено уголовное дело об организованном группой лиц мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках дела проведены 15 обысков, изъяли денежные средства, документы, компьютеры и средства связи. Пятерым задержанным предъявлены обвинения, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.