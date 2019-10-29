Тулун, Иркутская область, , 09:14 — REGNUM В Тулунском районе Иркутской области пожарным почти за неделю удалось ликвидировать открытое горение на мусорном полигоне на площади 3,5 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Была проведена отсыпка грунта по периметру горения, для чего были привлечены бульдозеры и водовозки.

«Сегодня для проведения работ по дотушиванию залежей дополнительно запланировано привлечение 1 бульдозера», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на мусорном полигоне начался 23 октября. Пожарные попытались потушить огонь, создав противопожарный разрыв, однако это оказалось проблематичным из-за глубины залежей мусора — более 20 метров. В результате была применена тактика тушения путем изоляции, при которой грунтом отсыпаются горящие участки для прекращения доступа кислорода.

При этом было возбуждено административное расследование в отношении администрации города Тулуна.

«Проводится проверка по установлению собственника земель и эксплуатирующих организаций для привлечения к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности», — сообщили в МЧС, напомнив, что ранее за аналогичный пожар на полигоне в Тулуне обслуживающая организация была оштрафована на 200 тыс. рублей.

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