Чита, , 09:13 — REGNUM В Забайкальский край, похоже, пришла настоящая зима. Снега на дорогах Читы, Читинского, Нерчинского, Карымского районах, а также на трассе «Байкал» сейчас столько, что в УГИБДД Забайкальского края автомобилистов попросили отложить поездки на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

«В случае снежных заносов, приводящих к затруднению движения, гололедицы необходимо звонить в отделение полиции», — призывают автоинспекторы.

Напомним 28 октября в Забайкальском крае было затруднено движение на трех участках федеральной трассы «Байкал»: в Хилокском и Улетовском районах, близ сёл Бада, Энгорок и Арей.

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