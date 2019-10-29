Нижний Новгород, , 09:03 — REGNUM За десять преступлений выходец из Нижегородской области отправится в колонию строгого режима на 3,5 года. Ему вменяются кражи и грабежи в двух регионах России. Приговор вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

38-летний мужчина, который в мае 2018 года только вышел из колонии в Калужской области, с преступным промыслом не завязал, продолжив кражи, несмотря на то, что уже отбыл 7,5 лет в местах не столь отдалённых.

Преступник орудовал с сентября по декабрь 2018 года в квартирах многоквартирных домов Нижегородской и Московской областей. На его счету восемь краж и два грабежа. Вычислив квартиры, где отсутствуют жильцы, преступник с помощью отмычек вскрывал двери и выносил то имущество, которое можно донести до схрона незаметно. В основном он похищал деньги, украшения. Общий ущерб гражданам составил более 1 млн рублей. Потерпевшими по делу проходят десять человек.

Вычислить вора помог случай — в квартиру, которую он вскрыл, неожиданно вернулись хозяева. Удержать преступника они не смогли, но их показания помогли в его задержании.

Помимо пребывания в колонии, фигурант должен возместить весь причинённый ущерб.

Напомним, забывчивостью и экономностью жильцов квартир в многоквартирных домах грабители пользуются не первый год. Например, во Владивостоке в домах, где находятся малометражные квартиры, которых в одном коридоре до десятка, поздним вечером нечистоплотные граждане дёргают за ручки входной двери в надежде, что владельцы забыли закрыть. Если дверь оказывается не запертой, то наличие спящих хозяев грабителей не остановит. А, например, в Алтайском крае в дневное время «прозванивают» через домофон квартиры, пытаясь определить, где никого нет. В этом случае в зоне риска — двери с легко вскрываемыми замками.