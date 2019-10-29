Якутск, , 09:03 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством — отец избил несовершеннолетнюю дочь и хотел задушить её, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прокуратура Томпонского района провела проверку и выявила, что в сентябре мужчина нанёс своей дочери множественные телесные повреждения, при этом предпринял попытку удушения. Девочка это расценила, как реальную угрозу жизни — её силы несопоставимы с силами мужчины.

Ребёнка приводили в чувство в больнице. Изверга-родителя ограничили в родительских правах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Подмосковье обнаружены тела супругов с многочисленными резаными и колотыми ранами. Полиция задержала подозреваемого в преступлении — 25-летнего сына погибших.