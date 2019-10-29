Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM В Свердловской области полностью восстановлено электроснабжение, прерванное в результате непогоды. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Работы были закончены к 6:00 по местному времени. Линии электропередачи восстанавливали 24 бригады, в которых в целом работали 150 энергетиков. Также было привлечено 40 единиц техники.

По данным МЧС, социально-значимые объекты не попали под отключение. Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер обрушился на Свердловскую область 28 октября. Без света временно остались 25 тыс. человек.

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