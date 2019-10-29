пос. Нейво-Рудянка, , 09:03 — REGNUM На Урале возбуждено уголовное дело по подозрению в порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) в посёлке Нейво-Рудянка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам надзорных мероприятий и его расследование находится на контроле прокуратуры.

Отметим, что в ходе прокурорской проверки установлено нарушение природоохранного законодательства. По данным фактам возбуждены два административных производства в отношении предприятия «Спецпромхим», которое в итоге было оштрафовано судом на сумму 120 тыс. рублей.

Также надзорные органы подали иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга о компенсации причинённого окружающей среде ущерба на сумму более 265 тыс. рублей.

Напомним, что в ходе прокурорской проверки на предприятии были обнаружены не поставленные на учёт ёмкости с нефтепродуктами. Также сотрудники надзорных органов установили, что работники организации допускали сброс в землю загрязняющих веществ, которые причинили ущерб почве. Более того, на территории предприятия обнаружены несанкционированные свалки промышленных отходов.