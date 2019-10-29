Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 08:42 — REGNUM Повреждения в результате столкновения с птицей получил самолёт Sukhoi Superjet 100 во время приземления в аэропорту Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа 29 октября. Об этом сообщает агентство «Север-Пресс».

По данным журналистов, воздушное судно прибыло из аэропорта Домодедово. Столкновение произошло, когда самолет уже приземлился и совершал пробег по взлетно-посадочной полосе. Тем не менее обтекатель получил повреждения, и судно отстранили от полетов.

Сообщатся, что на борту самолета находилось 73 пассажира и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Назначена комиссия для проведения расследования происшествия.