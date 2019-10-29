Дамаск, , 08:37 — REGNUM Демократические силы Сирии и правительственные войска страны столкнулись с протурецкими боевиками в городе Рас-аль-Айна, об этом 29 октября сообщает Kurdistan.ru.

Бои проходят спустя несколько дней после подписания соглашения о прекращении огня. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Очевидцы отмечают, что боевики лояльные Турции действуют при поддержке турецких беспилотников.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на север Сирии для борьбы с курдскими повстанцами. Действия Анкары вызвали негативную реакцию со стороны международного сообщества.

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