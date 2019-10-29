Екатеринбург, 29 октября 2019, 08:33 — REGNUM В Екатеринбурге проводится проверка по факту гибели женщины, выпавшей из окна родильного отделения городской больницы № 40. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
По предварительным данным, женщина находилась в больнице и утром 28 октября родила ребёнка, а трагический инцидент произошёл вечером.
В данный момент следователи выясняют все обстоятельства и причины инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, молодая мать выпала из окна третьего этажа больницы поздним вечером 28 октября. По предварительным данным полиции, смерть женщины не носила криминального характера.
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