Владивосток, , 08:33 — REGNUM На пляже бухты Постовой в акватории залива Петра Великого в Приморье обнаружен гидрокостюм, в котором находились останки человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции, проводится доследственная проверка. Предварительно личность дайвера установлена — он пропал в феврале 2019 года во время погружения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кузбассе спасатели обнаружили тела двух аквалангистов, пропавших ранее в затопленном карьере.