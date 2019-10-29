Усть-Кут, Иркутская область, , 08:26 — REGNUM В Усть-Куте Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы по факту совершения тяжкого преступления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, 19 октября она несколько раз ударила кулаком по голове своего четырёхмесячного сына. Ребёнок получил травму головы. В результате на следующий день он был госпитализирован.

«Подозреваемая дала признательные показания следователям, и в ходе проверки показаний на месте рассказала об обстоятельствах получения травм ее сыном», — отметили в СКР.

Против матери было возбуждено дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего». Женщина была задержана и заключена под стражу. Также следователи выясняют условия жизни ребёнка в семье.

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