Уфа, , 08:30 — REGNUM Уголовное дело по факту безвестного исчезновения отца с двумя детьми возбуждено в Уфе. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, уголовное дело возбудили по статье пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в целях всестороннего расследования и проведения более эффективных следственных мероприятий по поиску пропавших без вести 37-летнего отца и его двух сыновей 5-ти и 8-ми лет.

Отмечается, что в данный момент стражи порядка проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по поиску пропавших и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование данного дела находится на личном контроле и.о. руководителя следственного управления по Башкирии.

Напомним, что ранее к стражам порядка обратилась мать двух мальчиков с заявлением о том, что 26 октября текущего года около 17:00 часов ее муж с их двумя сыновьями в Калининском районе Уфы пошел на прогулку. Домой они так и не вернулись. Их местонахождение в настоящий момент неизвестно.

Стражи порядка просят всех, кто обладает какой-либо информацией сообщить в ближайший отдел полиции.