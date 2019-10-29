Екатеринбург, , 08:26 — REGNUM В Екатеринбурге штормовой ветер обрушил остановочный комплекс на перекрёстке улиц Гагарина и Первомайской. Об этом сообщает информационный портал Е1.

По сведениям очевидцев, трамвайную остановку опрокинуло на проезжую часть. В результате обрушения никто из граждан не пострадал. Также не пострадали автомобили.

Ещё один инцидент, связанный с непогодой, произошёл на улице Крауля возле дома №8. Там обрушилось большое дерево и перегородило дорогу возле здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение.

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