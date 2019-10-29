Великий Новгород, , 08:20 — REGNUM В Великом Новгороде штормовой ветер, обрушившийся на город вечером 27 октября, повалил около ста деревьев, в том числе на территории городских кладбищ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре городской администрации.

Зафиксированы падения деревьев на проезжую часть городских улиц, на машины, на провода. Из-за поваленных деревьев было нарушение электроснабжение в ряде районов города — восстановить его удалось к вечеру 28 октября.

В мэрии также сообщили о пострадавших дорожных знаках, остановочном комплексе, а также повреждённых кровлях на четырёх домах в разных районах Великого Новгорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер оставил без электроснабжения более 400 населённых пунктов во всех районах Новгородской области. В зоне повреждения электросетей оказались более 15 тысяч жителей, а также школы, детские сады, котельные. Самая сложная ситуация — в Валдайском районе.

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