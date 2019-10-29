Хайнань, , 08:18 — REGNUM 29 октября в китайской провинции Хайнань объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила метеорологическая служба провинции.

По информации метеослужбы, циклон, формирующийся в юго-восточной части Южно-Китайского моря, в ближайшие сутки может привести к усилению ветра до тропического шторма. В связи с чем судам, находящимся в этом районе, предписано незамедлительно укрыться в портах.

В настоящее время центр угрожающей штормом тропической депрессии находится примерно в четырехстах километрах на северо-восток от города Сиша и, постепенно набирая силу, со скоростью около двадцати километров в час движется в северо-западном направлении.

В прибрежных районах Хайнаня ожидаются ливневые дожди и штормовой ветер.