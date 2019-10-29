Красноярск, , 08:02 — REGNUM Из резервного фонда Красноярского края по 1 млн рублей выплачено семьям шести погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе. Об этом 29 октября сообщила журналистам министр социальной политики края Ирина Пастухова.

По ее словам, средства на счета семей уже перечислены.

Также она сообщила о принятом 28 октября решении о выделении средств семье еще одного погибшего. По 200 тыс. рублей получат пятнадцать пострадавших с травмами средней тяжести и по 100 тыс. рублей — четыре пострадавших с травмами легкой степени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курагинском районе Красноярского края продолжается поиск пропавших без вести при прорыве цепочки дамб 19 октября. В результате трагедии погибли 17 человек, более 40 пострадали.

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