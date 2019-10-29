Екатеринбург, , 07:49 — REGNUM В Свердловской области синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, снегопад и гололёд на дорогах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе МЧС объявило штормовое предупреждение.

«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Читайте также: В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Также, по данным синоптиков, ожидается похолодание. Уже днём 29 октября температура воздуха опустится до нуля, а ночью ожидаются заморозки до минус четырёх градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловскую область вернутся заморозки