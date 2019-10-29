Екатеринбург, 29 октября 2019, 07:49 — REGNUM В Свердловской области синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, снегопад и гололёд на дорогах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе МЧС объявило штормовое предупреждение.
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Также, по данным синоптиков, ожидается похолодание. Уже днём 29 октября температура воздуха опустится до нуля, а ночью ожидаются заморозки до минус четырёх градусов.
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