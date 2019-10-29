Сиань, Китай, , 07:40 — REGNUM Трое рабочих, ранее считавшихся пропавшими без вести после взрыва на фабрике в провинции Шэньси на севере Китая, найдены мёртвыми, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число жертв трагедии возросло до восьми человек. Транспортное средство, на котором было смонтировано специально оборудование, проводило испытания на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Шэньси. По пока неизвестным причинам произошел взрыв оборудования. Пять человек погибли на месте, еще пятеро были госпитализированы с ранениями. Трое до недавнего времени считались пропавшими без вести.

Трагедия произошла около 19:00 по местному времени 28 октября на нефтеперерабатывающей фабрике Yanchang Oil Field Co., Ltd. в уезде Янчан. Причины произошедшего до сих пор выясняются.

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