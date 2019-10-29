Чебоксары, , 07:28 — REGNUM В Чувашии на этой неделе ожидаются снегопады и метель. В республике начнёт формироваться снежный покров, а температура станет чаще преодолевать нулевую отметку, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Первый снег

Чувашия сегодня, 29 октября, оказалась в области небольшого антициклона, который принесёт переменную облачность, при этом в условиях арктической воздушной массы температура воздуха не поднимается выше +5 градусов. Осадков не ожидается, но уже 30 октября прогнозируется мокрый снег.

31 октября республика окажется в тылу циклона, поэтому Чувашию накроет метель, и начнёт формироваться снежный покров. По прогнозу, за двое суток в Чебоксарах может выпасть до 12 мм осадков, большая часть из них — в виде снега. Этот день может стать для некоторых водителей «днём жестянщика».

В ночь с 31 октября на 1 ноября ожидаются первые серьёзные морозы. 2 ноября принесёт снег, в результате к 3 ноября высота снежного покрова может достигнуть 10 см.

По предварительным прогнозам, 3 и 4 ноября погоду будет определять казахстанский антициклон, который принесёт солнечную, но морозную погоду с температурой воздуха в дневные часы −1…−6 градусов мороза.

На следующей неделе в Чувашию вернётся тепло, и снег снова растает.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября из-за штормового ветра в Чувашии возникли перебои с энергоснабжением. От стихии пострадали 12 районов и два городских округа.

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