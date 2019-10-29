Красноярск, , 07:47 — REGNUM Красноярский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил мастера участка золотодобывающей артели «Сисим» Евгения Александрова под стражей. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Решение оставить апелляционную жалобу защиты подозреваемого на решение Центрального районного суда Красноярска без удовлетворения и оставить меру пресечения в виде заключения под стражу без изменений вынесла судья Лариса Левченко.

Как ИА REGNUM писало ранее, 21 октября в Красноярске были арестованы трое подозреваемых по делу о гибели людей в результате разрушения дамбы на золотодобывающем прииске в Курагинском районе Красноярского края: директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров.

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