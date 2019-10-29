Челябинск, , 07:21 — REGNUM В Челябинской области ураганный ветер оставил без электричества 5498 человек. Об этом сообщает филиал «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Ураган. Молния

Ураган обрушился на регион вечером 28 октября. Отключёнными оказались девять линий электропередачи. Без света остались некоторые жители в Миасском, Ашинском, Каслинском, Златоустовском, Кыштымском и других районах региона.

Аварийно-восстановительные бригады оперативно приступили к устранению последствий стихии. В ближайшее время электроснабжение обещают восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, также ураган обрушился на Свердловскую область. Без света остались 25 тыс. человек.