Закрытое административно-территориальное образование Горный, Забайкальский край, , 07:10 — REGNUM Издание newsader со ссылкой на неназванные источники из военной части в ЗАТО Горный, где солдат-срочник расстрелял восьмерых своих сослуживцев, опубликовало любопытные подробности, свидетельствующие о том, что причиной трагедии, скорее всего, стала именно дедовщина, а не личные проблемы новобранца.

По некоторым данным, рядового Рамиля Шамсутдинова пытались погрузить лицом в туалет и подвергали другим унижением — физическим и моральным.

«Кровавую акцию возмездия парень планировал заранее, действовал расчетливо и скрыться с места бойни не пытался», — пишет СМИ.

Шамсутдинов был приведён к присяге 18 августа 2019 г. — после полуторамесячного пребывания в учебной роте. Издевательства начались уже через неделю. Это были регулярные избиения. Удары кулаком в плечо и ногой по голени наносили со знанием дела. Причём истязания происходили там, где не было видеокамер — например, в помещении с умывальником. Пожаловаться врачам на старшину означало прослыть «стукачом» и подвергнуться ещё более суровым пыткам, пояснил собеседник издания.

Роковым в судьбе Шамсутдинова стало назначение в подразделение немедленного реагирования — группу в составе 15 человек, включая троих офицеров во главе со старшим лейтенантом, который особенно изощрённо над ним издевался.

В день, предшествующий трагедии, Шамсутдинову было приказано идти на построение и учить воинский устав до полуночи. После часа перерыва все продолжилось. Когда Шамсутдинову удалось, наконец, прилечь, он устроился в комнате для отдыхающей смены возле сложенного пирамидой оружия. Уже тогда обдумывал детали убийства.

Во время пересменки Рамиль, в соответствии со своей специализацией, должен был получить пулемет, однако вместо него ему был выдан автомат одного из лейтенантов.

«По мнению Шамсутдинова, лейтенанту было попросту лень самому заряжать и разряжать его», — сказал источник newsader.

Началась хладнокровная расправа.

«Кончились патроны в магазине — вставил второй и продолжил вести огонь на поражение. Работал как терминатор», — пояснил очевидец.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный. СКР возбудил уголовное дело п."а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Боец арестован, ему предъявлено обвинение.

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