Екатеринбург, , 07:09 — REGNUM В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.

Пресс-секретарь главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пояснил порталу Е1.ru, что женщина несколько дней назад родила ребёнка. По некоторым данным, у неё были проблемы со здоровьем.

На место трагедии прибыли сотрудники полиции и СКР. Идёт проверка. По предварительным данным, инцидент не носит криминального характера. Комментариев представителей больницы пока нет.