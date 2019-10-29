Магадан, Магаданская область, , 07:12 — REGNUM В Магадане возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении инспектор ГИБДД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы прокуратуры области, инспектор ГИБДД обратил внимание на автомобиль, который ехал по дороге без включенных фар ближнего света. Автомобиль был остановлен, водитель отказался предъявить документы. Инспектор через приоткрытое стекло двери попытался вытащить ключ из замка зажигания. Водитель закрыл стекло водительской двери и зажал руки инспектора, потом завёл двигатель и поехал. При этом полицейский вынужден был бежать некоторое расстояние за машиной с зажатыми стеклом руками. Нарушителю грозит срок в виде лишения свободы до 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, попавший пьяный в ДТП в Хабаровске водитель буянил и ударил инспектора ГИБДД.